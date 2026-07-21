Советник Зеленского сообщил о «решающих» встречах в Киеве

После увольнения Федорова в Киеве и других украинских городах начались акции в его поддержку и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Появлялись сообщения о возможной отставке Сырского, однако в Генштабе ВСУ заявили, что он продолжает исполнять обязанности.