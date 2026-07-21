Советник Зеленского сообщил о «решающих» встречах в Киеве

Владимир Зеленский проводит несколько «решающих» встреч, сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин. Тему переговоров представитель офиса главы киевского режима не назвал.
По словам Литвина, одна «почти решающая» встреча уже завершилась, после чего началась еще одна, которую он назвал фактически решающей. Другие подробности пока не приводятся.
Заявление прозвучало на фоне кадровых перестановок на Украине. На прошлой неделе Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко и правительство, в состав которого входил министр обороны Михаил Федоров. Нового руководителя оборонного ведомства пока не назначили, временно его обязанности исполняет Евгений Хмара.
После увольнения Федорова в Киеве и других украинских городах начались акции в его поддержку и против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Появлялись сообщения о возможной отставке Сырского, однако в Генштабе ВСУ заявили, что он продолжает исполнять обязанности.
Ранее сообщалось, что журнал The Economist связал увольнение Федорова с кризисом в украинском правительстве. По оценке издания, кадровое решение осложнило положение Зеленского, а назначение нового главы Минобороны не устранит возникшие проблемы.