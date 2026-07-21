Макрон приветствовал запрет соцсетей для детей

Законопроект предусматривает, что интернет-ресурсы будут разделены на те, которыми до 15 лет пользоваться нельзя вообще и те, которые использовать можно с согласия родителей. К первым относятся социальные сети (в первую очередь TikTok), ко вторым — образовательные сайты и электронные энциклопедии. Документ также запрещает использование мобильных телефонов в средних школах.