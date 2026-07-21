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Россия впервые стала третьей стороной в деле Международного суда ООН

Российская Федерация заявила о намерении присоединиться к разбирательству между Литвой и Белоруссией в Международном суде ООН в качестве третьей стороны.

Источник: Reuters

Как сообщает МИД РФ, это необходимо для содействия добросовестному толкованию конвенции против транснациональной организованной преступности.

В мае 2025 года правительство Литвы подало иск против Белоруссии в Международный суд ООН, обвинив ее в организации масштабного ввоза мигрантов на литовскую территорию.

«Двадцатого июля Российская Федерация официально заявила о намерении вступить в качестве третьей стороны в начатое в 2025 году Литвой разбирательство против Республики Беларусь на основании Протокола против незаконного ввоза мигрантов, дополняющего Конвенцию против транснациональной организованной преступности. Соответствующая декларация российской стороны была подана в Международный суд ООН и опубликована на веб-сайте суда», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что участие России в данном деле направлено на обеспечение правильного и добросовестного толкования конвенции и протокола, в строгом соответствии с их положениями и нормами общего международного права.

«Попытки исказить содержание международных договоров в целях осуществления “юридической войны” против геополитических оппонентов подрывают основы международного права и приводят к политизации органов международного правосудия», — добавляется в сообщении.

В МИД указали, что РФ впервые заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны.

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