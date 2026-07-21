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МИД: Россия вступила в судебное разбирательство в ООН между Литвой и Белоруссией

Россия примет участие в разбирательстве Литвы и Белоруссии в Международном суде ООН о ввозе мигрантов в качестве третьей стороны.

Источник: Комсомольская правда

Россия заявила о вступлении в разбирательство в Международном суде ООН между Литвой и Белоруссией в качестве третьей стороны. Об этом говорится в заявлении пресс-служба МИД РФ.

«Россия впервые заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия», — говорится в сообщении.

Российская сторона присоединится к разбирательству между Литвой и Белоруссией о незаконном ввозе мигрантов. Как подчеркнули в МИД, участие РФ позволит оказать содействие добросовестному толкованию Конвенции и Протокола, соблюдая положения и нормы международного права.

Ранее KP.RU сообщал, что Литва обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против Белоруссии. Вильнюс обвинил Минск в якобы организации незаконного ввоза мигрантов на территорию республики.

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