МИД: Россия вступила в судебное разбирательство в ООН между Литвой и Белоруссией

Россия заявила о вступлении в разбирательство в Международном суде ООН между Литвой и Белоруссией в качестве третьей стороны. Об этом говорится в заявлении пресс-служба МИД РФ.
«Россия впервые заявляет о вступлении в международное судебное разбирательство в качестве третьей стороны. Убеждены, что это в интересах всей системы международного правосудия», — говорится в сообщении.
Российская сторона присоединится к разбирательству между Литвой и Белоруссией о незаконном ввозе мигрантов. Как подчеркнули в МИД, участие РФ позволит оказать содействие добросовестному толкованию Конвенции и Протокола, соблюдая положения и нормы международного права.
Ранее KP.RU сообщал, что Литва обратилась в Международный суд ООН в Гааге с иском против Белоруссии. Вильнюс обвинил Минск в якобы организации незаконного ввоза мигрантов на территорию республики.