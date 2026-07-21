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Глава МИД Польши пригрозил заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Польша может использовать право вето на пути Украины в ЕС, заявил глава МИД Радослав Сикорский.

Источник: AP 2024

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возможности блокировки процесса вступления Украины в Европейский союз.

«Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом (Евросоюза — ред.)», — отметил Сикорский в эфире телеканала TVN.

Как пояснил глава польского МИД, даже положительные результаты голосований в Брюсселе не гарантируют вступление государства в ЕС, поскольку требуется ратификация всеми странами-участницами.

«Трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства. Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться… Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией “Галичина” не пройдет», — заявил Сикорский.

Варшава и Киев на протяжении многих лет имеют разногласия по вопросу интерпретации массового уничтожения украинскими националистами преимущественно польского населения Волыни, Восточной Галиции и прилегающих территорий в 1939—1945 годах. Польская сторона признала геноцидом пик этих событий в 1943—1945 годах, известный как Волынская резня, возложив ответственность на украинских националистов из ОУН-УПА*.

В 2026 году противоречия обострились. Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА*, а также присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*». После этого он был лишен высшей награды Польши — ордена Белого Орла.

* Террористические организации, запрещены в России.

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