Глава МИД Польши пригрозил заблокировать вступление Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о возможности блокировки процесса вступления Украины в Европейский союз.
«Украине необходимо, чтобы Польша проголосовала в пятидесяти разных голосованиях. Необходимо единогласность прежде, чем Украина станет членом (Евросоюза — ред.)», — отметил Сикорский в эфире телеканала TVN.
«Трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства. Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться… Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией “Галичина” не пройдет», — заявил Сикорский.
Варшава и Киев на протяжении многих лет имеют разногласия по вопросу интерпретации массового уничтожения украинскими националистами преимущественно польского населения Волыни, Восточной Галиции и прилегающих территорий в 1939—1945 годах. Польская сторона признала геноцидом пик этих событий в 1943—1945 годах, известный как Волынская резня, возложив ответственность на украинских националистов из ОУН-УПА*.
В 2026 году противоречия обострились. Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА*, а также присвоил подразделению ВСУ наименование «Имени героев УПА*». После этого он был лишен высшей награды Польши — ордена Белого Орла.
* Террористические организации, запрещены в России.