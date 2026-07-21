Глава МИД Польши пригрозил заблокировать вступление Украины в Евросоюз

«Трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства. Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться… Украина должна серьезно отнестись к тому, что коллаборация с нацистским режимом и дивизией “Галичина” не пройдет», — заявил Сикорский.