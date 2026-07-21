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Сенатор Джабаров оценил риски от передачи Анкарой ЗРК С-400 третьим странам

Россия предусмотрела меры безопасности при передаче вооружений Турции, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда.

Источник: Аргументы и факты

Возможная перепродажа Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) C-400 третьим странам не несет особых рисков для России, однако Москва надеется на соблюдение Анкарой согласованных ранее механизмов, заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Ленте.ру».

«Для России особых рисков не вижу, потому что F-35 — самолеты, которые нас не пугают, наши Су-57 превосходят F-35», — сказал он.

Главным в этом вопросе Джабаров назвал исполнение турецкой стороной договоренностей, которые были согласованы при продаже ЗРК. Сенатор также считает, что Россия предусмотрела меры безопасности при передаче C-400 Турции.

Говоря о причинах продажи российских комплексов, он предположил, что Турция как страна НАТО хочет иметь такое же вооружение, как и другие государства альянса.

Ранее глава Минобороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что Турция продолжает диалог с третьими странами по вопросу перепродажи приобретенных у России ЗРК С-400. Таким образом министр отреагировал на запросы депутатов о возможности снять преграды к возвращению Анкары к программе F-35, пишет «360».

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