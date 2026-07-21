Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

MWM: в Бахрейне после атак Ирана замечен китайский комплекс ПВО FK-2000

По информации СМИ, замеченный в Бахрейне комплекс ПВО FK-2000 может быть эффективен в борьбе с БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Бахрейне, подвергающемся ударам со стороны Ирана, замечен комплекс ПВО FK-2000 китайского производства, сообщает Military Watch Magazine в материале, который перевел aif.ru.

«Вооруженные силы ОАЭ развернули по меньшей мере одну поставленную Китаем систему ПВО средней дальности FK-2000 для проведения операций в Бахрейне», — говорится в публикации.

Сообщается, что FK-2000, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и БПЛА, впервые представили на авиасалоне в Чжухае в 2021 году.

Комплекс собранный на шасси 8×8, имеет две шестиствольные 30-миллиметровые пушки и 12 зенитных ракет. Оснащен поисковым радаром, системой управления огнем и электронно-оптическим/инфракрасным прицелом.

«Несмотря на то, что FK-2000 плохо подходит для защиты от баллистических ракет, некоторые характеристики делают его особенно подходящим для борьбы с беспилотниками», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран ударил ракетами по главному центру данных Amazon в Бахрейне.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше