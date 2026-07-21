MWM: в Бахрейне после атак Ирана замечен китайский комплекс ПВО FK-2000

В Бахрейне, подвергающемся ударам со стороны Ирана, замечен комплекс ПВО FK-2000 китайского производства, сообщает Military Watch Magazine в материале, который перевел aif.ru.
«Вооруженные силы ОАЭ развернули по меньшей мере одну поставленную Китаем систему ПВО средней дальности FK-2000 для проведения операций в Бахрейне», — говорится в публикации.
Сообщается, что FK-2000, разработанный Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией для защиты от воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, высокоточные боеприпасы и БПЛА, впервые представили на авиасалоне в Чжухае в 2021 году.
Комплекс собранный на шасси 8×8, имеет две шестиствольные 30-миллиметровые пушки и 12 зенитных ракет. Оснащен поисковым радаром, системой управления огнем и электронно-оптическим/инфракрасным прицелом.
«Несмотря на то, что FK-2000 плохо подходит для защиты от баллистических ракет, некоторые характеристики делают его особенно подходящим для борьбы с беспилотниками», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что Иран ударил ракетами по главному центру данных Amazon в Бахрейне.