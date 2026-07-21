На Украине заявили, что Сырский уволен с поста главкома ВСУ

Появилась информация о том, что Александр Сырский снят с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил украинский активист и бывший советник экс-министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко.
«Сырский больше не главком», — написал Стерненко в соцсети X*, утверждая, что решение об увольнении уже принято.
Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.
Об отставке Сырского сообщается на фоне масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве. На прошлой неделе Владимир Зеленский инициировал смену кабмина: Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а также всех министров, включая главу Минобороны Михаила Федорова.
Новый глава оборонного ведомства пока не назначен: исполнять обязанности министра поручено временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре.
При этом 21 июля стало известно, что Владимир Зеленский встретился с экс-министром обороны Украины Федоровым.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.