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На Украине заявили, что Сырский уволен с поста главкома ВСУ

Решение об увольнении Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ уже принято, заявил украинский активист Сергей Стерненко.

Источник: Аргументы и факты

Появилась информация о том, что Александр Сырский снят с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом заявил украинский активист и бывший советник экс-министра обороны Михаила Федорова Сергей Стерненко.

«Сырский больше не главком», — написал Стерненко в соцсети X*, утверждая, что решение об увольнении уже принято.

Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Об отставке Сырского сообщается на фоне масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве. На прошлой неделе Владимир Зеленский инициировал смену кабмина: Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а также всех министров, включая главу Минобороны Михаила Федорова.

Новый глава оборонного ведомства пока не назначен: исполнять обязанности министра поручено временно исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре.

При этом 21 июля стало известно, что Владимир Зеленский встретился с экс-министром обороны Украины Федоровым.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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