На Украине заявили, что Сырский уволен с поста главкома ВСУ

Об отставке Сырского сообщается на фоне масштабных кадровых перестановок в украинском правительстве. На прошлой неделе Владимир Зеленский инициировал смену кабмина: Рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, а также всех министров, включая главу Минобороны Михаила Федорова.