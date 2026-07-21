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Писториус поддержал переориентацию автопрома ФРГ на оборонные нужды

Борис Писториус высказался о вероятной переориентации автопрома ФРГ на оборонные нужды в будущем.

Источник: Аргументы и факты

Глава Минобороны Германии Борис Писториус поддержал переориентацию автомобильной промышленности страны на оборонные нужды, пишет ТАСС.

Борис Писториус посетил предприятие франко-германской оружейной компании в городе Кассель. В ходе визита он заявил, что может представить перепрофилирование новых автомобильных заводов под производство вооружения в будущем.

«Автомобильная промышленность переживает трудные времена. Оборонная промышленность испытывает огромную потребность в росте — как в плане локаций, так и в плане рабочей силы. Поэтому было бы разумно переключить производство в этих регионах с пункта А на пункт Б, чтобы гарантировать этот рост, и я полностью это поддерживаю», — добавил министр.

Ранее появилась информация, что Катар заблокировал проект оборонного предприятия компаний Германии и Израиля. Предполагалось, что на заводе в городе Оснабрюк начнут производить технику для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол».

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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