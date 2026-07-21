Писториус поддержал переориентацию автопрома ФРГ на оборонные нужды

«Автомобильная промышленность переживает трудные времена. Оборонная промышленность испытывает огромную потребность в росте — как в плане локаций, так и в плане рабочей силы. Поэтому было бы разумно переключить производство в этих регионах с пункта А на пункт Б, чтобы гарантировать этот рост, и я полностью это поддерживаю», — добавил министр.