Комитет Сената рекомендовал утвердить Клейтона на посту главы Нацразведки

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Сената Конгресса США рекомендовал верхней палате американского законодательного органа утвердить кандидатуру Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки. Об этом сообщил в X сенатор Том Коттон (республиканец от штата Арканзас).
«Я рад сообщить, что спецкомитет по разведке Сената проголосовал за утверждение его кандидатуры на пост директора Нацразведки», — написал законодатель. Как информирует телекомпания CBS, в поддержку кандидатуры Клейтона выступили 9 членов комитета, против — 8.
Директор нацразведки официально считается координатором деятельности всех 18 американских разведывательных органов. О назначении Клейтона на эту должность Трамп объявил 11 июня. Кандидатура Клейтона должна быть утверждена верхней палатой Конгресса.