Комитет Сената рекомендовал утвердить Клейтона на посту главы Нацразведки

«Я рад сообщить, что спецкомитет по разведке Сената проголосовал за утверждение его кандидатуры на пост директора Нацразведки», — написал законодатель. Как информирует телекомпания CBS, в поддержку кандидатуры Клейтона выступили 9 членов комитета, против — 8.