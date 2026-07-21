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Зеленский назначил главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Он заменит на посту Александра Сырского, отставки которого требовали украинские политики и участники митингов.

Источник: офис президента Украины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский сообщил, что назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского, отставки которого уже неделю требовали многие украинские политики и участники митингов.

«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый», — сказал Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.

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