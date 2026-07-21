Зеленский уволил Сырского с поста главкома ВСУ

О готовящейся отставке главкома Сырского в минувшие выходные сообщила Financial Times. Источники издания утверждали, что решение по нему примут только в том случае, если удастся обеспечить беспрепятственную передачу командования без ущерба для обороны по всей линии фронта. Также FT писала, что вопрос был поставлен перед президентом после увольнения министра обороны Михаила Федорова, конфликт которого с главнокомандующим перерос в масштабный кадровый кризис. После ухода с должности господин Федоров публично обвинил господина Сырского в коррупции и саботировании реформ.