FT: США рискуют утратить статус аграрной сверхдержавы из-за пошлин

Соединенные Штаты рискуют утратить статус аграрной сверхдержавы из-за торговой политики президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times.
По прогнозу Американской федерации фермерских бюро, в следующем году производители основных культур могут столкнуться со значительными убытками. При выращивании сои потери оцениваются в $138 с акра, кукурузы — в $167, пшеницы — в $145, хлопка — в $406.
В 2025 году США экспортировали сельскохозяйственную продукцию на $171 млрд. Это лишь на $2 млрд больше результата Бразилии. За первое полугодие 2026 года бразильский экспорт вырос на 6% и достиг рекордных $87 млрд.
Бразилия уже стала крупнейшим производителем сои, говядины и мяса птицы, а также обошла США по экспорту хлопка.
FT связывает изменения с торговым конфликтом Вашингтона и Пекина. После введения Трампом пошлин на китайские товары в 2018 году Китай принял ответные меры и резко сократил закупки американской сои, переключившись на поставщиков из Бразилии.
В 2018—2019 годах администрация Трампа выделила американским фермерам около $23 млрд субсидий. Однако представители отрасли заявляют, что выплаты не могут заменить утраченные рынки сбыта.
В Министерстве сельского хозяйства США с оценкой FT не согласились. Ведомство ожидает, что экспорт агропродукции достигнет рекордных $174 млрд, и заявляет о работе над расширением рынков сбыта.
Ранее сообщалось, что Трамп поручил ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров из Бразилии. О решении 15 июля сообщил госсекретарь США Марко Рубио.