Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Владимир Зеленский объявил о решении назначить Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сменив таким образом Александра Сырского, чью отставку на протяжении последних семи дней активно добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций.
«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый», — заявил Зеленский.
Кроме того, Зеленский анонсировал обновление состава генерального штаба украинских войск.
Драпатый имеет звание генерал-майора в Вооруженных силах Украины. В период с 2016 по 2019 год он руководил 58-й отдельной мотопехотной бригадой, с сентября по ноябрь 2024 года возглавлял оперативно-тактическую группировку «Луганск», а с января 2025 года — оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) «Хортица». Он занимал пост командующего Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025-го.
Информация о возможной отставке Сырского начала распространяться на фоне масштабных протестов на Украине, которые вспыхнули после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Как сообщают СМИ, Федоров находился в конфликте с Сырским и стремился добиться его увольнения, однако Зеленский поддержал главнокомандующего. Участники протестов выступали не за смену министра, а за отстранение Сырского. К 18 июля демонстрации переросли в акции, содержащие критику в адрес самого Зеленского.