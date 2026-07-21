Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Информация о возможной отставке Сырского начала распространяться на фоне масштабных протестов на Украине, которые вспыхнули после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Как сообщают СМИ, Федоров находился в конфликте с Сырским и стремился добиться его увольнения, однако Зеленский поддержал главнокомандующего. Участники протестов выступали не за смену министра, а за отстранение Сырского. К 18 июля демонстрации переросли в акции, содержащие критику в адрес самого Зеленского.