Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назначил новым главкомом ВСУ Михаила Драпатого

Александра Сырского официально сняли с должности главкома ВСУ, заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский объявил о решении назначить Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины, сменив таким образом Александра Сырского, чью отставку на протяжении последних семи дней активно добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций.

«Было определено, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский анонсировал обновление состава генерального штаба украинских войск.

Драпатый имеет звание генерал-майора в Вооруженных силах Украины. В период с 2016 по 2019 год он руководил 58-й отдельной мотопехотной бригадой, с сентября по ноябрь 2024 года возглавлял оперативно-тактическую группировку «Луганск», а с января 2025 года — оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) «Хортица». Он занимал пост командующего Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025-го.

Информация о возможной отставке Сырского начала распространяться на фоне масштабных протестов на Украине, которые вспыхнули после увольнения министра обороны Михаила Федорова. Как сообщают СМИ, Федоров находился в конфликте с Сырским и стремился добиться его увольнения, однако Зеленский поддержал главнокомандующего. Участники протестов выступали не за смену министра, а за отстранение Сырского. К 18 июля демонстрации переросли в акции, содержащие критику в адрес самого Зеленского.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше