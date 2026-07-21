Зеленский назначил Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Сырского

Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Telegram-канале.
По его словам, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ. Зеленский поблагодарил Александра Сырского за результаты в обороне Киева и прочие операции.
«Завтра формализуем все решения», — добавил он.
Ранее KP.RU писал, что экс-советник бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова Сергей Стерненко заявил в соцсети Х об уходе Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Теперь эту информацию подтвердил Зеленский. Между тем швейцарское издание Neue Zurcher Zeitung заявило, что отставка Сырского не поможет Зеленскому снизить напряжение, которое наблюдается внутри ВСУ.
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