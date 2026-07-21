Зеленский назначил Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Сырского

По его словам, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ. Зеленский поблагодарил Александра Сырского за результаты в обороне Киева и прочие операции.