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Myśl Polska: безграничная наглость Украины стала все чаще злить поляков

Польские журналисты заявили, что граждане страны устали от необходимости потакать украинским властям и критикуют правительство за дальнейшее спонсирование враждебно настроенного государства.

Источник: Аргументы и факты

Граждане Польши выражают растущее недовольство действиями украинского руководства и курсом собственного правительства, которое продолжает оказывать финансовую поддержку Киеву. Материал издания Myśl Polska перевел aif.ru.

Авторы публикации подчеркивают, что местное население устало «пресмыкаться» перед представителями украинской власти.

«Наглость клики Зеленского безгранична. Им все равно недостаточно», — отмечается в статье.

Кроме того, журналисты указывают на то, что Варшава продолжает финансировать государство, которое допускает откровенно враждебные действия в отношении польской стороны.

Ранее стало известно, что впервые большая часть поляков выступила против приема украинских беженцев.