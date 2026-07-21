Постпредство РФ назвало агрессию Израиля угрозой для нормализации в Сирии

«Нельзя не отметить, что, несмотря на эффективные усилия действующих властей, Сирия и ее народ по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами и вызовами. Провоцируют их как внешние, так и внутренние факторы. Главным из них остается непрекращающаяся агрессивная политика Израиля. ЦАХАЛ сохраняет свое присутствие на оккупированных сирийских территориях, а также продолжает осуществлять рейды вглубь страны», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.