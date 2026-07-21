Постпредство РФ назвало агрессию Израиля угрозой для нормализации в Сирии

«Нельзя не отметить, что, несмотря на эффективные усилия действующих властей, Сирия и ее народ по-прежнему сталкиваются с многочисленными проблемами и вызовами. Провоцируют их как внешние, так и внутренние факторы. Главным из них остается непрекращающаяся агрессивная политика Израиля. ЦАХАЛ сохраняет свое присутствие на оккупированных сирийских территориях, а также продолжает осуществлять рейды вглубь страны», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.
Российский дипломат отметила, что «любые подобные действия израильских военных являются нарушением суверенитета Сирии и норм международного права. “Силовые акции Западного Иерусалима лишь усугубляют напряженность и ставят под угрозу усилия по обеспечению стабильности в южном регионе страны, — подчеркнула она. — Нормализовать ситуацию позволило бы возвращение к выполнению соглашения о разъединении сил между Израилем и Сирией, заключенного в 1974 году. Вновь призываем Западный Иерусалим возобновить соблюдение его двусторонних обязательств, а также требований профильных резолюций Совета Безопасности ООН, особенно на фоне выражаемой сирийскими властями готовности к диалогу в целях урегулирования противоречий”.
29 июня МИД Сирии направил послание в Совбез ООН в ответ на военные операции Израиля в южных провинциях Дераа и Эль-Кунейтра, которые расцениваются как грубые нарушения соглашения о разъединении израильских и сирийских войск на Голанских высотах, заключенного в 1974 году. В документе указывается, что агрессивные действия со стороны Израиля «усиливают страдания гражданского населения и угрожают дальнейшей эскалацией в регионе».