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Министр природы Франции побещала уволиться из-за принятия закона о пестицидах

Министр окружающей среды Франции Моник Барбю планирует уйти в отставку после того, как парламент одобрил законопроект, разрешающий применение двух пестицидов в некоторых сельскохозяйственных отраслях. Об этом сообщили Le Monde в офисе министра.

Министр окружающей среды Франции Моник Барбю планирует уйти в отставку после того, как парламент одобрил законопроект, разрешающий применение двух пестицидов в некоторых сельскохозяйственных отраслях. Об этом сообщили Le Monde в офисе министра.

«Мне кажется, у меня нет другого выбора, кроме как подать в отставку. Либо ты министр, либо нет. Я думаю, что уйду завтра», — сказала госпожа Барбю после голосования парламента по законопроекту. Сенат должен принять закон 21 июля. Моник Барбю сообщила премьер-министру Себастьену Лекорню и своему офису, что планирует покинуть пост до заседания, на котором состоится голосование.

Законопроект был разработан правительством Франции из-за частых жалоб фермеров на сокращение прибыли и ухудшение условий производства. Он разрешает применение пестицидов ацетамиприд и флупирадифурон в некоторых отраслях, в том числе для выращивания фундука, черешни и яблок. Эти вещества разрешены в Евросоюзе, но запрещены во Франции.

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