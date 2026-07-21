Министр природы Франции побещала уволиться из-за принятия закона о пестицидах

«Мне кажется, у меня нет другого выбора, кроме как подать в отставку. Либо ты министр, либо нет. Я думаю, что уйду завтра», — сказала госпожа Барбю после голосования парламента по законопроекту. Сенат должен принять закон 21 июля. Моник Барбю сообщила премьер-министру Себастьену Лекорню и своему офису, что планирует покинуть пост до заседания, на котором состоится голосование.