Bloomberg узнал о разногласиях среди союзников США в Персидском заливе

Союзники США в Персидском заливе все сильнее расходятся во взглядах насчет дальнейших действий Вашингтона в конфликте с Ираном, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, часть чиновников в странах региона считает, что президент США Дональд Трамп должен усилить военную операцию, вплоть до ввода сухопутных войск и захвата острова Харк — ключевого нефтяного экспортного терминала Ирана. Другие, в том числе Катар, выступают за немедленную деэскалацию и возобновление дипломатии.
Война уже нанесла ущерб экономике государств Персидского залива, осложнив судоходство через Ормузский пролив и поставив под угрозу экспорт нефти, говорится в статье. На этом фоне некоторые страны региона начали сомневаться в способности США обеспечить их безопасность и рассматривают возможность расширения оборонного сотрудничества с европейскими государствами.
По словам собеседников агентства, ни одна из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива также не планирует участвовать в возможном фонде восстановления Ирана объемом $300 млрд, который может быть создан в случае смягчения санкций.
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