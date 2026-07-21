Bloomberg узнал о разногласиях среди союзников США в Персидском заливе

Война уже нанесла ущерб экономике государств Персидского залива, осложнив судоходство через Ормузский пролив и поставив под угрозу экспорт нефти, говорится в статье. На этом фоне некоторые страны региона начали сомневаться в способности США обеспечить их безопасность и рассматривают возможность расширения оборонного сотрудничества с европейскими государствами.