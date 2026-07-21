WP рассказала об острой нехватке средств у Пентагона из-за войны с Ираном

Пентагон столкнулся с острой нехваткой бюджетных средств на фоне эскалации войны с Ираном, пишет The Washington Post со ссылкой действующих и бывших американских чиновников.
Некоторые критически важные статьи финансирования могут быть исчерпаны уже в ближайшие недели. В частности, выделенные на этот год средства на военные операции ВМС и ВВС, которые направили на Ближний Восток авиацию и боевые корабли, закончатся уже к концу июля, рассказали собеседники. По их словам, чтобы покрыть дефицит средств до начала 2027 финансового года (1 октября), Пентагон уже перераспределяет бюджетные ресурсы. Так, военные учения и тренировки, необходимые для поддержания боеготовности подразделений, сокращаются или отменяются, а также используются ресурсы, предназначенные для обслуживания техники и объектов.
В последние недели Пентагон запросил у конгресса разрешение перераспределить $4,3 млрд, изначально выделенных на подготовку личного состава и закупку вооружений, для решения более неотложных задач, но решение еще не принято.
Белый дом запросил у конгресса срочное выделение $67 млрд на покрытие военных расходов. Однако палата представителей планирует в четверг уйти на месячные каникулы, из-за чего вопрос финансирования откладывается как минимум на несколько недель.
«Всем необходимо взглянуть на эту ситуацию и избавиться от самоуспокоенности», — заявил газете член палаты представителей Пэт Харриган (республиканец от штата Северная Каролина).
Представитель Пентагона Шон Парнелл заверил, что министр войны Пит Хегсет «сделает все необходимое» для поддержания боеготовности вооруженных сил и что финансирование обороны «критически важно».
Во вторник Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн должны обосновать необходимость выделения средств перед сенатским комитетом по ассигнованиям. Перед ним выступит и директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут. В прошлом месяце Воут сообщил, что война обошлась примерно в $30 млрд, однакко в оценку Белого дома не входят расходы на восстановление американских баз на Ближнем Востоке, пострадавших в результате иранских ударов.
По словам ряда действующих и бывших чиновников, если конгресс не примет меры, военным придется в скором времени пойти на еще более болезненные компромиссы.
В частных беседах Пентагон выражает более серьезную обеспокоенность, утверждая, что военным крайне необходимы дополнительные средства для пополнения запасов боеприпасов, требуемых для сдерживания таких противников США, как Россия и Китай.
Оборонный бюджет США на этот год составляет около $1 трлн долларов, включая $150 млрд долларов в виде единовременного финансирования, одобренного Конгрессом в прошлом году на ряд приоритетных целей — от разработки передовых систем вооружения до стимулирования американской оборонной промышленности. На 2027 год администрация Дональда Трампа запросила $1,5 трлн.
По данным NBC, с учетом ремонта баз, замены уничтоженных самолетов и восстановления запасов боеприпасов траты на войну с Ираном, согласно внутренним оценкам Пентагона, могут возрасти до $80−100 млрд. По мнению источников, ремонт военных объектов США в Бахрейне может обойтись в $1 млрд.
Как сообщал Bloomberg, сенаторы зададут Хегсету вопросы насчет срыва перемирия, роста расходов на войну и погибших американских военнослужащих в Иордании.
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