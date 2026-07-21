WP рассказала об острой нехватке средств у Пентагона из-за войны с Ираном

Некоторые критически важные статьи финансирования могут быть исчерпаны уже в ближайшие недели. В частности, выделенные на этот год средства на военные операции ВМС и ВВС, которые направили на Ближний Восток авиацию и боевые корабли, закончатся уже к концу июля, рассказали собеседники. По их словам, чтобы покрыть дефицит средств до начала 2027 финансового года (1 октября), Пентагон уже перераспределяет бюджетные ресурсы. Так, военные учения и тренировки, необходимые для поддержания боеготовности подразделений, сокращаются или отменяются, а также используются ресурсы, предназначенные для обслуживания техники и объектов.