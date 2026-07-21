Трамп разрешил прямое авиасообщение с Ливаном

Сегодня Дональд Трамп встретился с президентом Ливана Жозефом Ауном. По словам американского президента, господин Аун проделал отличную работу, чтобы изменить свою страну. Запрет на прямое авиасообщение между странами действовал с середины 1980-х из-за активности «Хезболлы».