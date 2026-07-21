Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Чепа: кризис на Украине может привести к убийству Зеленского

Парламентарий заявил о борьбе за влияние на Украину на Западе.

Источник: Аргументы и факты

Кризис в военном и политическом управлении Украины на фоне отставки министра обороны страны Михаила Федорова и последовавших за ней протестов может повлечь отставку главы киевского режима Владимира Зеленского или его убийство, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Кризис может привести к отставке Зеленского, к его убийству может привести. Мы понимаем, что спецслужбы западных стран имеют свои интересы. Идет борьба за влияние на Украину», — сказал он в интервью «Газете.Ru».

Чепа также отметил, что сообщениями о возможной отставке главкома ВСУ Александра Сырского только усугубляет ситуацию.

Ранее источники Bloomberg заявили, что Зеленский рассматривает возможность отставки на фоне массовых протестов, которые начались после увольнения с должности Федорова. Одни источники утверждают, что на место Сырского назначат командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, другие утверждают, что в списке потенциальных кандидатов значатся 11 человек, пишет НСН со ссылкой на агентство.

Напомним, 14 июля Федорова отстранили от должности министра обороны, в том числе из-за разногласий с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в ряде городов Украины начались массовые акции протеста против этого решения. При этом Федоров заявил о готовности вернуться в состав правительства, но только на свою прежнюю должность.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше