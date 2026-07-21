Депутат Чепа: кризис на Украине может привести к убийству Зеленского

Напомним, 14 июля Федорова отстранили от должности министра обороны, в том числе из-за разногласий с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в ряде городов Украины начались массовые акции протеста против этого решения. При этом Федоров заявил о готовности вернуться в состав правительства, но только на свою прежнюю должность.