Сентябрь — обучение, декабрь — передовая: реальная цена подготовки одного расчёта БПЛА

Однако хлопот у расчета БПЛА хватает. Как отмечает «Пионер», одну задачу можно отработать своевременно и без лишних сложностей — если точка расположена близко и погодные условия позволяют. А для выполнения другой приходится идти несколько километров пешком по позиции, чтобы вражеский дрон с тепловизором не обнаружил расчет раньше времени, а средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника не подавили сигнал.