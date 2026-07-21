Сентябрь — обучение, декабрь — передовая: реальная цена подготовки одного расчёта БПЛА

Начальник расчета БПЛА 71-го полка беспилотных систем группировки войск «Запад» с позывным «Пионер» вернулся с очередного задания. Он рассказал «Вечерней Москве» о боевом пути.
Бойцы 71-го полка в настоящее время выполняют задачи на краснолиманском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Противник теряет здесь десятки и сотни бойцов. «Пионер» — один из тех, кто помогает нашим подразделениям продвигаться вперед, подавляя огневые точки и живую силу врага с воздуха.
— Дали точку-квадрат, по ней применил беспилотник, — кратко отвечает боец, не вдаваясь в лишние подробности о своей работе.
Однако хлопот у расчета БПЛА хватает. Как отмечает «Пионер», одну задачу можно отработать своевременно и без лишних сложностей — если точка расположена близко и погодные условия позволяют. А для выполнения другой приходится идти несколько километров пешком по позиции, чтобы вражеский дрон с тепловизором не обнаружил расчет раньше времени, а средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника не подавили сигнал.
— Особенно тяжело бывает в темное время суток. Тут важно иметь базовые знания по маскировке. Весной и осенью обязательно используем форму «мультикамо», а зимой и летом — «пиксель», — объясняет «Пионер». — А так, выезжая на задания, обязательно держим при себе детекторы обнаружения дронов, комплексы РЭБ и тепловизионные пончо. Все это помогает сохранить технику и жизни.
Сам боец родом из Ярославской области, из города Рыбинска. Контракт на оператора БПЛА подписал в 2025 году, выбрав для себя это непростое, но крайне востребованное на фронте направление.
— Подготовку проходил на полигоне. Учился долго: в сентябре подписал контракт, в декабре заехали на передовую. В общем, три месяца нас готовили, — рассказывает начальник расчета БПЛА. — Обучали всему: пояснили, что такое дроны-камикадзе, разведывательные аппараты, ударные крылья самолетного типа — FPV, ВТ-40 и многие другие. Каждый тип требует своего подхода и навыков, время на подготовку под них не жалели.
КСТАТИ.
Бойцы группировки войск «Запад» продолжают активно двигать линию фронта. За прошедшие сутки они уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777, станцию контрбатарейной борьбы AN/TRQ-36 производства США и две станции РЭБ.