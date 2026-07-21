Сикорский: прославление коллаборации с нацистами не пройдет для Киева бесследно

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. В ответ на это решение польский лидер лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. В свою очередь Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании пантеона украинских героев.