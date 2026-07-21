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Сикорский: прославление коллаборации с нацистами не пройдет для Киева бесследно

Глава польского МИД назвал ошибкой решение Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ВСУ именем «героев УПА».

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прославление бандеровцев не пройдет для Украины бесследно в ее пути в ЕС. Об этом предупредил глава польского МИД Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«Коллаборация с нацистским режимом в исполнении дивизии [СС] “Галичина” или УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ — прим. ТАСС) не пройдет», — отметил Сикорский. Политик назвал ошибкой решение Владимира Зеленского назвать одно из подразделений ВСУ именем «героев УПА».

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя «героев УПА» одному из подразделений ВСУ. В ответ на это решение польский лидер лишил Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла. В свою очередь Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске, а также объявил о создании пантеона украинских героев.

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