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Хуситы заявили о развороте шести торговых судов после блокады Саудовской Аравии

Шесть торговых судов изменили курс после предупреждения о морской блокаде. Это произошло на маршрутах к портам Саудовской Аравии, сообщило подконтрольное хуситам йеменское агентство SABA.

«За последние 24 часа шесть судов повернули назад», — приводит агентство слова военного источника.

По его данным, суда получили предупреждение от подконтрольных хуситам вооружённых сил Йемена. Движение «Ансар Аллах» запретило обслуживать морские маршруты Саудовской Аравии в рамках объявленной блокады. Названия судов и компаний агентство SABA не раскрыло. Данные о маршрутах, с которых ушли торговые суда, также не приводятся.

Ранее хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. Они обвинили королевство в многолетнем присвоении нефтяных ресурсов Йемена. На следующий день коалиция во главе с Эр-Риядом начала принимать меры для защиты торговых судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель альянса Турки аль-Малики пообещал жёстко пресекать угрозы судоходству и назвал действия хуситов морским пиратством.

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