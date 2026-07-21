Иран побеждает в игре по правилам Трампа

Но, похоже, сам глава Белого дома начинает проигрывать в игре с такими ставками. Новое «персидское» обострение привело к тому, что вместо обещанных двух долларов бензин в США в разных штатах стоит от шести до восьми долларов за галлон (3,79 литра). И запасы нефти на океанах упали до самого низкого уровня с 1983 года — уже по дну черпают.