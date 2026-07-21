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Иран побеждает в игре по правилам Трампа

Войну Соединенных Штатов Америки против Ирана все чаще сравнивают с биржевой игрой. И не только потому, что охваченный конфликтом Ближневосточный регион (в первую очередь Ормузский пролив) играет важную роль в мировой экономике и цепочке стратегических поставок.

Постоянная смена главой Белого дома Дональдом Трампом алгоритма действий — то прекращение огня и перемирие, то новые угрозы смести Исламскую Республику — напрямую влияет на глобальную конъюнктуру. Особенно на колебание нефтяных ставок в зависимости от Трампова показного миролюбия или агрессивности.

Уже было замечено, что некоторые агрессивные заявления Трамп делал в конце недели, когда биржи закрывались, а их открытие меняло гнев на милость. Есть подозрение, что близкие к президенту бизнесмены ловко используют только им доступную инсайдерскую информацию. И, дескать, недаром он ввел плату за скоростной доступ к его соцсети. Биржевики научились быстро отыгрывать настроения босса, извлекая свою прибыль.

Но, похоже, сам глава Белого дома начинает проигрывать в игре с такими ставками. Новое «персидское» обострение привело к тому, что вместо обещанных двух долларов бензин в США в разных штатах стоит от шести до восьми долларов за галлон (3,79 литра). И запасы нефти на океанах упали до самого низкого уровня с 1983 года — уже по дну черпают.

Все это разгонит инфляцию накануне старта выборов в Конгресс. Резко ухудшает всю экономическую конъюнктуру, включая биржевые индексы. Да и персидские монархии (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Оман, Бахрейн, Иордания) уже ничего не могут инвестировать ни в ценные бумаги США, ни в разработки искусственного интеллекта. Иран чувствует эту слабость и легко на ней играет.

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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
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