МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов, комментируя введение против него санкций, заявил в интервью РИА Новости, что «наложил» на эти ограничения, отметив, что главное для него — писать песни для своего народа и выступать в родной стране.
Олег Газманов 22 июля отмечает свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное — то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — подчеркнул он, говоря о своем отношении к примененным санкциям.
Олег Газманов оказался под санкциями ряда стран, включая Канаду, Украину, Швейцарию, Латвию и Литву, а также ЕС в целом в связи с поддержкой политики России, в том числе возвращения Крыма и начала СВО. Газманов находится в розыске СБУ с марта 2022 года. С июля 2015 года он внесен в скандально известный украинский сайт «Миротворец». Его обвиняют в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «участии в антиукраинских мероприятиях», а также в «сознательном нарушении государственной границы Украины».
Газманов стал символом противостояния с западными странами, поддерживающими антироссийские меры. Несмотря на западные ограничения, артист продолжает активно работать в России, выступать и поддерживать свою позицию.