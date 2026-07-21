Газманов заявил, что «наложил» на введенные санкции

«Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил. Мне не важно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное — то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — подчеркнул он, говоря о своем отношении к примененным санкциям.