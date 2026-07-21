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КСИР сообщил об ударах по радарам на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте

Кувейтские власти пока не подтверждали информацию об атаке на объекты на территории эмирата.

ТУНИС, 21 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об уничтожении радиолокационных систем на авиабазе Али ас-Салем и на острове Бубиян в Кувейте.

«В ходе 24-й волны операции “Наср-2” и продолжения зачистки района от радиолокационных систем бойцы КСИР нанесли удар по радиолокатору раннего предупреждения, комплексу тактических радаров в районе базы Али ас-Салем, а также по еще одной радиолокационной системе на кувейтском острове Бубиян, уничтожив их и выведя из строя», — говорится в заявлении КСИР, опубликованном агентством Tasnim.

Власти Кувейта пока не подтверждали информацию об ударах по объектам на территории эмирата.

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