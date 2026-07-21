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Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова

Официальный представитель МИД РФ поинтересовалась, связаны ли они с «успехами» Киева на поле боя.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставки главкома ВСУ Александра Сырского и главы украинского Минобороны Михаила Федорова, поинтересовавшись, связаны ли они с «успехами» Киева на поле боя.

«Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые т. н. успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, “как чудесно потрачены деньги, но надо еще”?» — написала дипломат в своем Telegram-канале.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.

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