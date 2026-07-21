Подоляка прокомментировал данные о смене главкома ВСУ

«На той стороне в “патриотическом лагере” форменное ликование. Но на их месте я бы вспомнил, что и Сырский тоже вначале у них считался хорошим генералом. Это потом (после поражений) он стал плохим. И Драпатый тоже может пойти по этому пути», — написал Юрий Подоляка в Telegram.