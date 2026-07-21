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Подоляка прокомментировал данные о смене главкома ВСУ

Юрий Подоляка прокомментировал данные об отставке Александра Сырского и назначении на пост главкома ВСУ Михаила Драпатого.

Источник: Аргументы и факты

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал данные об отставке Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ.

Как отметил Юрий Подоляка, на место Александра Сырского назначили командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.

«На той стороне в “патриотическом лагере” форменное ликование. Но на их месте я бы вспомнил, что и Сырский тоже вначале у них считался хорошим генералом. Это потом (после поражений) он стал плохим. И Драпатый тоже может пойти по этому пути», — написал Юрий Подоляка в Telegram.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский объявил о решении назначить Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ, сменив таким образом Александра Сырского, чью отставку добивались многие украинские политические деятели и участники протестов.

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