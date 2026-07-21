Захарова иронично прокомментировала отставки Сырского и Федорова

Как сообщается, 14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны, в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие стали требовать не только возвращения Федорова, но и увольнения Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.