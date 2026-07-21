Пентагон запросил 1,7 миллиарда долларов на рост численности ВС США

«(Требуются — ред.) 1,7 миллиарда долларов на продолжение роста нашего военного персонала и мощи, включая медицинский персонал, на фоне рекордных показателей набора», — говорится в документе.
По данным USAFacts, по состоянию на декабрь 2025 года вооруженные силы США насчитывали в общей сложности 2,81 миллиона человек по всему миру, среди которых 2,1 миллиона военнослужащих и свыше 715 тысяч гражданских сотрудников.
Эти силы распределены по шести основным видам войск: армия, ВМС, ВВС, корпус морской пехоты, береговая охрана и космические силы. Из них около 1,33 миллиона военнослужащие действительной службы, а порядка 770 тысяч — национальная гвардия и резервы.