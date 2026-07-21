Bloomberg: Бернэм согласился на использование США британских баз для ударов по Ирану

ЛОНДОН, 21 июля. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернэм не стал отзывать согласие на использование США британских военных баз для ударов по Ирану, выданное его предшественником Киром Стармером. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его данным, 17 июля Стармер провел встречу с участием высокопоставленных чиновников, на которой обсуждался подход Великобритании в отношении возобновления военных действий США против Ирана. В результате обсуждений британские власти приняли решение снова предоставить Вашингтону право использовать военные базы королевства для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране и тем объектам, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе.
Речь идет о совместной британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазе Фэрфорд в английском графстве Глостершир, являющейся основным пунктом размещения тяжелых бомбардировщиков США в Европе. Лондон характеризует подобные удары как оборонительные операции.
Согласно Bloomberg, Бернэм, занявший пост премьера 20 июля, был проинформирован о прошедшей дискуссии и согласился с принятым решением. Агентство предположило, что выдача разрешения на использование баз может объяснять доброжелательный тон президента США Дональда Трампа в отношении главы британского правительства. В понедельник лидеры провели первый телефонный разговор, который, по словам президента США, «прошел очень хорошо».
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.