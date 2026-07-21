Bloomberg: Бернэм согласился на использование США британских баз для ударов по Ирану

По его данным, 17 июля Стармер провел встречу с участием высокопоставленных чиновников, на которой обсуждался подход Великобритании в отношении возобновления военных действий США против Ирана. В результате обсуждений британские власти приняли решение снова предоставить Вашингтону право использовать военные базы королевства для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране и тем объектам, с которых ведется обстрел судов в Ормузском проливе.