Зеленский на фоне «картонного Майдана» предложил Фёдорову новую должность

Напомним, Фёдоров официально подтвердил свой уход с поста министра обороны, назвав работу на этом посту большой честью. Владимир Зеленский объяснил причину кадровой перестановки острым конфликтом между Минобороны и Генштабом ВСУ, отметив, что не мог допустить противостояния двух ключевых структур в условиях боевых действий. Позднее стало известно, что Зеленский встретился с Фёдоровым.