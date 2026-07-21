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Пентагон не подтвердил готовность передать Киеву дополнительные средства ПВО

На Капитолийском холме член Сената Конгресса США Дик Дурбин встретился с председателем Комитета начальников штабов американских вооруженных сил генералом Дэном Кейном.

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Администрация США не подтвердила готовность удовлетворить запрос Украины о передаче ей дополнительных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

«Вы подтверждаете его запрос о том, чтобы мы им помогли с системами противовоздушной обороны, что это высокий приоритет?» — спросил на слушаниях на Капитолийском холме член Сената Конгресса США Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) у председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Дэна Кейна. Дурбин имел в виду Владимира Зеленского. «Сэр, я знаю, что он передал этот запрос. Будет такое продвинуто вперед или нет — это всегда дебаты в нашем гражданском руководстве. Но мне известно об этом запросе», — ответил глава КНШ.

Слушания с участием Кейна и военного министра США Пита Хегсета состоялись в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

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