Пентагон не подтвердил готовность передать Киеву дополнительные средства ПВО

«Вы подтверждаете его запрос о том, чтобы мы им помогли с системами противовоздушной обороны, что это высокий приоритет?» — спросил на слушаниях на Капитолийском холме член Сената Конгресса США Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс) у председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Дэна Кейна. Дурбин имел в виду Владимира Зеленского. «Сэр, я знаю, что он передал этот запрос. Будет такое продвинуто вперед или нет — это всегда дебаты в нашем гражданском руководстве. Но мне известно об этом запросе», — ответил глава КНШ.