В России определили этапы внедрения доктрины о борьбе с киберпреступлениями

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств, подразумевает три этапа с 2027 по 2035 год включительно, начиная с организационно-подготовительных мероприятий и заканчивая развитием защитных механизмов и разработкой мер по их улучшению, следует из проекта.