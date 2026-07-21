В России определили этапы внедрения доктрины о борьбе с киберпреступлениями

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями, который подготовило Минцифры России совместно с рядом ведомств, подразумевает три этапа с 2027 по 2035 год включительно, начиная с организационно-подготовительных мероприятий и заканчивая развитием защитных механизмов и разработкой мер по их улучшению, следует из проекта.
Ранее во вторник Минцифры опубликовало проект доктрины по борьбе с преступлениями в сфере информационно‑коммуникационных технологий.
«Период реализации доктрины разделен на 3 этапа: на первом этапе (2027−2028 годы) планируется реализация организационно-подготовительных мероприятий… На втором этапе (2029−2030 годы включительно) планируется создание организационных и технологических основ для реализации задач доктрины», — говорится в документе.
«На третьем этапе (2031−2035 годы включительно) — развитие созданных механизмов и формирование предложений по дальнейшему их совершенствованию в рамках системы противодействия преступлениям», — добавляется там же.
Кроме того, в доктрине отмечается, что действующая нормативно‑правовая база содержит ряд неурегулированных вопросов, требующих проработки. В том числе в законодательстве отсутствует механизм для реализации сервисов «обратного взыскания» похищенных средств.
Также отсутствуют формализованные критерии эффективности работы субъектов цифровой среды по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием ИКТ, и правовые механизмы, предполагающие адресную ответственность участников информационного обмена за полноту, качество, достоверность и скорость передачи данных.
В проекте добавляется, что реализация доктрины предполагает проведение регулярного анализа правоприменительной практики с целью совершенствования законодательства, в том числе возможного исключения из нормативных правовых актов неэффективных или потерявших свою актуальность положений для целей борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием ИКТ.