Украинский пленный рассказал о хаосе на позициях ВСУ

КУРСК, 21 июл — РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военнослужащий Илья Лурин сообщил РИА Новости, что хаос на позициях ВСУ из-за постоянного перемещения бойцов разных бригад и их плохого снабжения помешал им вовремя среагировать на прорыв российских мотоциклистов на одну из позиций.
По словам пленного, на позиции ВСУ постоянно кто-то забегал, бойцы разных подразделений не хотели сидеть на своих местах.
«И там (на позиции ВСУ — ред.) очень много движения было постоянно, то есть пока мы там были, постоянно кто-то забегал, что-то там им надо, то спросить, то просто скучно. Были ребята из 14-й (бригады — ред.), они не хотели сидеть на своей позиции, потому что им страшно, скучно там, и они сидят тут, но если надо, они туда (на свою позицию — ред.) ходят», — сообщил Лурин.
По его словам, когда по рации сообщили о приближении российских мотоциклов, военнослужащие бригады, в состав которой входил собеседник агентства, заняли позицию у перекрестка, но не успели среагировать.
«Пытались прорваться (российские — ред.) мотоциклы, нам вышли на рацию, сказали, что встречайте, в вашу сторону едут мотоциклы, мы выставились… Ждали, что они поедут по дороге. Они, получается, (на расстоянии — ред.) метров 50−100 из кустов выскочили. Мы начали стрелять без толку, потому что не успели среагировать. Они проскочили, на нас вышли на рацию, накричали. И пришла команда “теперь собирайте вещи”, — добавил пленный.
Лурин рассказал, что после этого его бригада начала отступать, двигаясь по картам, полученным в посылке. На каждой позиции они находились не более 3−4 дней и в итоге дошли до окраин города, где у них закончилась еда и батареи для рации.
«У нас уже все закончилось — ни еды, ничего нам не скидывали. Уже дошло до того, что последняя батарея для рации закончилась», — отметил он, уточнив, что батарею для рации пришлось просить у соседней позиции.