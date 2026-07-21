Украинский пленный рассказал о хаосе на позициях ВСУ

«И там (на позиции ВСУ — ред.) очень много движения было постоянно, то есть пока мы там были, постоянно кто-то забегал, что-то там им надо, то спросить, то просто скучно. Были ребята из 14-й (бригады — ред.), они не хотели сидеть на своей позиции, потому что им страшно, скучно там, и они сидят тут, но если надо, они туда (на свою позицию — ред.) ходят», — сообщил Лурин.