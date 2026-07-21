Сенатор Дурбин: США отказались передавать Украине военную помощь на $400 млн

Администрация США отказалась передавать дополнительную военную помощь Киеву на сумму $400 млн, сообщил сенатор Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса.
«Должен вам сказать, что план платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать эти средства в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент (США. — RT), кто бы им ни стал», — цитирует его ТАСС.
На встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон выдаст Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot.
CNN Portugal отмечает, что лицензия США на Patriot ничего не изменит для Киева.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США продолжают поставки вооружений Киеву, Москва это знает и не носит розовых очков.