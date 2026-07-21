ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новичков

ФИФА рассматривает возможность введения запрета на регистрацию новых футболистов для всех клубов РПЛ и ФНЛ.
Как сообщает журналист Иван Карпов, аналогичные ограничения были применены к «Ахмату», а в дальнейшем могут распространиться и на остальные российские клубы.
По информации источника, причиной возможных санкций стала неспособность осуществить солидарные выплаты. Для проведения таких операций ФИФА требует открыть счёт в клиринговой компании во Франции, однако российские клубы не могут выполнить это условие из-за санкций Европейского союза.
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.
Ранее сообщалось, что Александр Алаев оценил возможный допуск отечественных команд к международным турнирам.