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ФИФА может запретить российским клубам регистрировать новичков

ФИФА рассматривает возможность введения запрета на регистрацию новых футболистов для всех клубов РПЛ и ФНЛ.

ФИФА рассматривает возможность введения запрета на регистрацию новых футболистов для всех клубов РПЛ и ФНЛ.

Как сообщает журналист Иван Карпов, аналогичные ограничения были применены к «Ахмату», а в дальнейшем могут распространиться и на остальные российские клубы.

По информации источника, причиной возможных санкций стала неспособность осуществить солидарные выплаты. Для проведения таких операций ФИФА требует открыть счёт в клиринговой компании во Франции, однако российские клубы не могут выполнить это условие из-за санкций Европейского союза.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Александр Алаев оценил возможный допуск отечественных команд к международным турнирам.

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