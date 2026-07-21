Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову должность во власти

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новый пост во власти. О какой именно должности идет речь, а также согласился ли господин Федоров, не сообщается.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новый пост во власти. О какой именно должности идет речь, а также согласился ли господин Федоров, не сообщается.

«Была встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства», — сказал украинский президент в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Михаил Федоров возглавлял украинское Минобороны с января 2024 года по июль 2026-го. После его отставки в Киеве и других городах прошли акции протеста.

После ухода с должности господин Федоров публично обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в коррупции и саботировании реформ. Накануне Владимир Зеленский сообщил о его увольнении. Новым главкомом стал генерал-майор Михаил Драпатый.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше