Пентагон утверждает, что РФ и КНР тем или иным образом оказывают поддержку Ирану

Отвечая на вопрос о том, помогают ли Россия и Китай Ирану, Хегсет огласил версию, согласно которой предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами». «Их масштаб не следует разглашать. Но есть пути, посредством которых обе эти страны на разном уровне способствуют тому, что делает Иран», — утверждал глава Пентагона.