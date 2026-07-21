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Пентагон утверждает, что РФ и КНР тем или иным образом оказывают поддержку Ирану

Отвечая на вопрос по теме, военный министр Пит Хегсет огласил версию, согласно которой предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами».

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что Россия и Китай тем или иным образом оказывают Ирану поддержку во время проведения военной операции США против исламской республики. Такую позицию изложил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США военный министр Пит Хегсет.

Отвечая на вопрос о том, помогают ли Россия и Китай Ирану, Хегсет огласил версию, согласно которой предпринимаются «попытки координации противников в этих целях», которые США «предотвращают разными методами». «Их масштаб не следует разглашать. Но есть пути, посредством которых обе эти страны на разном уровне способствуют тому, что делает Иран», — утверждал глава Пентагона.

В ответ на аналогичный вопрос председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн заявил, что «предпочел бы не озвучивать конкретных данных, потому что это грозит разглашением [секретной] информации». «Я бы не хотел, чтобы противник знал о том, что знаю я», — добавил он.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.

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