Познер заявил, что финал ЧМ-2026 вызвал у него отвращение

«Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане. Понятно, что Месси — великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!» — приводит слова Познера «Спорт-Экспресс».