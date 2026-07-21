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Познер заявил, что финал ЧМ-2026 вызвал у него отвращение

Журналист и ведущий Владимир Познер оценил финальный матч на ЧМ по футболу с участием Испании и Аргентины.

Журналист и ведущий Владимир Познер оценил финальный матч на ЧМ по футболу с участием Испании и Аргентины.

«Финальный матч вызвал у меня отвращение из-за игры аргентинцев. Всем известно, что они играют грубо, но тут они превзошли самих себя. Грязный футбол, рассчитанный лишь на провокации. То, что аргентинцы за весь матч не ударили ни разу в створ, говорит о силе испанцев. Жаль, что аргентинцы вышли в финал. Гораздо лучше было бы, если бы туда вышли французы или англичане. Понятно, что Месси — великий футболист. Возможно, самый великий. Но самой аргентинской сборной без Месси попросту нет!» — приводит слова Познера «Спорт-Экспресс».

В финале ЧМ-2026 Испания одержала победу над Аргентиной. Встреча прошла в Нью-Джерси и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в истории турнира участие в нём приняли 48 сборных.

Ранее ФИФА отменила красную карточку Паредеса за драку в финале чемпионата мира.

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