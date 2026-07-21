Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ ударили по газоперерабатывающей установке в Харьковской области

Вооруженные Силы России с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны. После удара она вышла из строя.

Вооруженные Силы России с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по газоперерабатывающей установке в Ефремовке Харьковской области, сообщили в Минобороны. После удара она вышла из строя.

Кроме того, БПЛА атаковали подстанцию в Сумской области. Ключевые узлы подстанции получили значительные повреждения, отмечает российское ведомство.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше