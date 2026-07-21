Избранник чемпионки: Щербакова объявила о помолвке с бывшим хоккеистом Шакировым

Однако в биографии экс-хоккеиста нашлось место скандалу: в 2019-м во время матча между МХК «Рязань» и «Академией Михайлова» в рамках НМХЛ между Шакировым и Дмитрием Дудкиным на льду вспыхнула драка. После окончания встречи в раздевалку рязанской команды зашли посторонние люди и стали угрожать Артёму. За него вступился главный тренер Алексей Храмцов. Конфликт был исчерпан на следующий день, после того как оппонент принёс извинения.