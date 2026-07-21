Избранник чемпионки: Щербакова объявила о помолвке с бывшим хоккеистом Шакировым

Анна Щербакова объявила о помолвке с бывшим хоккеистом Артёмом Шакировым. Сначала она поделилась радостной новостью с подписчиками, а позднее опубликовала фото с кольцом. Молодой человек сделал Анне предложение 19 июля, и она ответила согласием. Об избраннике олимпийской чемпионки известно немного. На профессиональном уровне он выступал в МХЛ и ВХЛ, а в 2020-м завершил карьеру.
В российском фигурном катании вскоре станет на одну свободную девушку меньше. Совсем недавно свадьбу сыграла бронзовая призёрка Олимпийских игр Анастасия Мишина. А теперь стало известно о скором замужестве олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Спортсменка опубликовала в соцсетях фото с кольцом на безымянном пальце и лаконичной подписью: «19.07.26».
А позже она поделилась с подписчиками фотографиями с помолвки. На некоторых из них молодые люди целуются. Также есть кадр с кольцами на пальцах.
Тайна, которую хранили годами.
Щербакову болельщики привыкли видеть исключительно на льду. Анна всегда тщательно скрывала свою личную жизнь от общественности. Информационный вакуум породил множество слухов. В 2024-м в СМИ активно обсуждали возможный роман фигуристки с футболистом Максимом Шнапцевым, однако Анна опровергла эти домыслы.
Минувшей зимой писали об отношениях с актёром Константином Раскатовым, её партнёром по шоу «Ледниковый период», но и эта информация не нашла подтверждения.
Теперь же известно точно: сердце девушки завоевал бывший хоккеист Артём Шакиров. Причём, судя по опубликованным кадрам, пара встречается довольно давно. Оказалось, что они вместе ездили в отпуск на море, отметили 27-летие молодого человека (14 мая) и её 22-летие (28 марта), а также побывали на Олимпийских играх в Италии, где среди прочего посетили хоккейный турнир. Однако до поры ни Анна, ни её избранник не стремились афишировать отношения, предпочитая сохранять интригу.
Кто он — избранник чемпионки?
Шакиров — бывший хоккеист, выступавший на позиции нападающего. На профессиональном уровне он играл в основном в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). С 2017 по 2019 год защищал цвета «Мытищинских Атлантов». А в сезоне-2019/20 отметился в «Рязани» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В 2020-м Артём завершил карьеру.
В отличие от своей знаменитой невесты, Шакиров не стремится к публичности. О нём известно крайне мало: он практически не ведёт социальные сети и предпочитает оставаться в тени.
Однако в биографии экс-хоккеиста нашлось место скандалу: в 2019-м во время матча между МХК «Рязань» и «Академией Михайлова» в рамках НМХЛ между Шакировым и Дмитрием Дудкиным на льду вспыхнула драка. После окончания встречи в раздевалку рязанской команды зашли посторонние люди и стали угрожать Артёму. За него вступился главный тренер Алексей Храмцов. Конфликт был исчерпан на следующий день, после того как оппонент принёс извинения.
«Абсолютно нормальное решение».
Новость о помолвке Щербаковой вызвала серьёзный резонанс в мире отечественного спорта. Евгения Медведева первой оставила тёплое сообщение в своих соцсетях: «Поздравляю вас, ребята!».
Любопытно, что и сама двукратная чемпионка планеты сейчас занята подготовкой к свадьбе — её избранником стал танцовщик Ильдар Гайнутдинов.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что искренне рада за Щербакову.
«Она очень хорошая, развитая девочка, очень хороший человек. И хорошо бы ей попался парень, который видел бы все её достоинства», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
В свою очередь, трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала не удивляться шагу спортсменки.
«Почему не ожидать такого решения от Ани, ведь ей 22 года и она является самостоятельным человеком. Помолвка в таком возрасте — это абсолютно нормальное решение», — приводит слова Родниной «Р-Спорт».
Она добавила, что Щербакова и другие фигуристки её поколения рано повзрослели.
«Все эти девочки — Аня, Саша Трусова, Алина Загитова, Камила Валиева — рано стали чемпионками и рано вышли на международную арену и на публику. Они великие труженицы… И когда обсуждают какие-то их прыжки, многие даже понятия не имеют, через какую колоссальную психологическую и физическую нагрузку прошли эти девушки», — подчеркнула депутат Госдумы.
Роднина также сделала акцент на стереотипном восприятии юных фигуристок в глазах общественности.
«Почему мы всё время удивляемся и почему мы на Аню надели белый передничек школьной формы? Школьницы олимпийскими чемпионками не становятся: школьницы — не по возрасту и положению, а по своему развитию и уму… Дай бог, чтобы у неё и других девушек всё успешно сложилось в жизни», — подытожила она.
Новая глава.
Детали предстоящей свадьбы пока не раскрываются, но, судя по всему, торжество обещает стать одним из самых громких событий года в мире отечественного фигурного катания. Поклонники уже заваливают Анну поздравлениями в соцсетях и желают счастья молодой паре.
Таким образом, Щербакова станет последней из знаменитой троицы подопечных Этери Тутберидзе, кто выйдет замуж. Ранее узами брака с коллегами по цеху себя связали Алёна Косторная и Александра Трусова.
Первая счастлива с партнёром Георгием Куницей. Вторая стала женой одиночника Макара Игнатова. Теперь же настала очередь Анны, которая смело идёт по жизни, как когда-то уверенно одерживала победы на льду.