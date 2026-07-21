Welt: Германия может не получить ударные БПЛА к 2029 году

Тем не менее, согласно более поздним документам, председатель ведомства по закупкам для бундесвера выразила сомнения в возможности адаптировать беспилотник к 2029 году. План оказался под вопросом также из-за того, что закупка 12 аппаратов потребует более 800 миллионов евро. Участники совещания высокого уровня в минобороны также серьезно усомнились в том, удастся ли обосновать такие затраты в дискуссиях с бюджетным комитетом бундестага.