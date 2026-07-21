Welt: Германия может не получить ударные БПЛА к 2029 году

Согласно конфиденциальным документам министерства обороны Германии, на которые ссылаются газета Welt и издание Politico, план оснащения бундесвера (ВС ФРГ) ударными беспилотниками к 2029 году, вероятно, не будет реализован.
Welt отмечает, что в соответствии с планом ударные беспилотники должны были поступить на вооружение бундесвера к 2029 году.
«В последнем документе в качестве первоочередного вопроса, который должно рассмотреть политическое руководство, указано отклонение от плана по достижению первоначальной оперативной готовности к 2029 году. При нынешнем подходе этот срок нереализуем», — указывается в публикации газеты.
Как пишет Welt, изначально министр обороны ФРГ Борис Писториус делал ставку на беспилотник MQ-28 Ghost Bat компании Boeing Defence Australia, который находится на продвинутой стадии разработки. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планировал совместно с Boeing адаптировать этот беспилотник к требованиям немецких вооруженных сил и, по возможности, организовать его производство в ФРГ. В документах, оказавшихся в распоряжении Welt и Politico, сообщается, что власти Германии намеревались закупить 12 единиц MQ-28.
Параллельно Германия рассчитывала провести конкурс среди нескольких производителей БПЛА. Однако основной упор делался на MQ-28, с помощью которого высшее военное руководство намеревалось в кратчайшие сроки обеспечить начальную боеготовность.
Тем не менее, согласно более поздним документам, председатель ведомства по закупкам для бундесвера выразила сомнения в возможности адаптировать беспилотник к 2029 году. План оказался под вопросом также из-за того, что закупка 12 аппаратов потребует более 800 миллионов евро. Участники совещания высокого уровня в минобороны также серьезно усомнились в том, удастся ли обосновать такие затраты в дискуссиях с бюджетным комитетом бундестага.
Welt резюмирует, что задержка возникла из-за принципиальной дилеммы. Если Германия приобретет уже разработанные зарубежные аппараты, она быстрее изучит опыт их применения, но понесет значительные расходы на их адаптацию. Если минобороны проведет конкурс, оно сможет сравнить несколько систем, но потеряет время.
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