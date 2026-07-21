Депутат Рады Железняк: Федорову предложили пост вице-премьера или советника

Зеленский на фоне продолжающихся протестов из-за отставки Федорова заявил, что предложил ему «достойную позицию во власти», однако не сказал, о какой должности идет речь и каков был ответ. «Речь идет о позиции вице-премьера по военным технологиям или советника [Зеленского] по этому вопросу. Насколько мне известно, подобное предложение еще не получило одобрения», — написал Железняк в своем Telegram-канале.