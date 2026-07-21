Депутат Рады Железняк: Федорову предложили пост вице-премьера или советника

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должность вице-премьера по военным технологиям или советника офиса. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Зеленский на фоне продолжающихся протестов из-за отставки Федорова заявил, что предложил ему «достойную позицию во власти», однако не сказал, о какой должности идет речь и каков был ответ. «Речь идет о позиции вице-премьера по военным технологиям или советника [Зеленского] по этому вопросу. Насколько мне известно, подобное предложение еще не получило одобрения», — написал Железняк в своем Telegram-канале.
Советник по коммуникациям Зеленского Дмитрий Литвин сообщил журналистам, что консультации по этому вопросу будут продолжены. «Думаю, будут еще говорить», — приводит его слова издание «Новости Live».
Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что позвонил Александру Сырскому, об отставке которого с поста главнокомандующего ВСУ объявил во вторник Зеленский. Федоров поздравил Михаила Драпатого с назначением новым главкомом вместо Сырского, но не уточнил, как относится к предложению остаться во власти. По данным агентства РБК-Украина, Федоров готов вернуться в правительство только в должности главы Минобороны.
14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского.