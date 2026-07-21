Глава Комитета начальников штабов американских ВС заявил, что не считает РФ другом США

«Я думаю, это зависит от того, что вы вкладываете в понятие “друг”. Я думаю, это сложные отношения», — ответил генерал на вопрос о том, считает он Россию дружественным для США государством. «Но нет, я не думаю, что они наши друзья», — добавил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.