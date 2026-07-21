Глава Комитета начальников штабов американских ВС заявил, что не считает РФ другом США

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов американских ВС Дэн Кейн заявил, что не считает Россию другом США и желает Киеву победы в украинском конфликте.
«Я думаю, это зависит от того, что вы вкладываете в понятие “друг”. Я думаю, это сложные отношения», — ответил генерал на вопрос о том, считает он Россию дружественным для США государством. «Но нет, я не думаю, что они наши друзья», — добавил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.
«Я хочу, чтобы выиграла Украина», — сказал Кейн, отвечая на вопрос о том, кого бы он хотел видеть победителем в конфликте на Украине. Говоря о том, будет ли отвечать интересам Киева потенциальное ужесточение американских санкций против России, генерал ответил: «Я думаю, в военном отношении любая ситуация, при которой вы можете ограничить поступление средств противнику, — это хорошо».