Захарова поинтересовалась, связаны ли отставки на Украине с «успехами» на фронте

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Михаила Фёдорова.
«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т. н. (так называемые. — RT) успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, “как чудесно потрачены деньги, но надо ещё”?» — написала она в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Александра Сырского официально сняли с должности главкома ВСУ.
16 июля Зеленский поручил и. о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины.
Михаил Фёдоров опубликовал «прощальное» сообщение и призвал депутатов Верховной рады проявить твёрдость и публично рассказать о проблемах в рядах боевиков ВСУ, включая коррупцию и отсутствие ротации подразделений.
В ряде украинских городов, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, 16 июля прошли митинги против отставки Фёдорова.