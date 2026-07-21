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Захарова поинтересовалась, связаны ли отставки на Украине с «успехами» на фронте

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Украины Михаила Фёдорова.

«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т. н. (так называемые. — RT) успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, “как чудесно потрачены деньги, но надо ещё”?» — написала она в Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Александра Сырского официально сняли с должности главкома ВСУ.

16 июля Зеленский поручил и. о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины.

Михаил Фёдоров опубликовал «прощальное» сообщение и призвал депутатов Верховной рады проявить твёрдость и публично рассказать о проблемах в рядах боевиков ВСУ, включая коррупцию и отсутствие ротации подразделений.

В ряде украинских городов, включая Киев, Одессу, Львов и Днепропетровск, 16 июля прошли митинги против отставки Фёдорова.

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