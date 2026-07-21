Захарова поинтересовалась, связаны ли отставки на Украине с «успехами» на фронте

«Я же правильно понимаю, что Фёдоров и Сырский уволены за те самые т. н. (так называемые. — RT) успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, “как чудесно потрачены деньги, но надо ещё”?» — написала она в Telegram-канале.