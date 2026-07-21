Глава Пентагона обвинил Байдена в срыве восполнения боеприпасов для армии

«Пять пакетов дополнительного финансирования, прошедших через этот комитет, предусматривали передачу Украине боеприпасов из американских запасов с последующим восполнением в соотношении один к одному. Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», — сказал Хегсет, выступая перед сенатским комитетом по ассигнованиям.