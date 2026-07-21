Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в сенате США заявил, что администрация бывшего президента Джо Байдена передавала Украине боеприпасы из американских запасов, которые Соединенные Штаты не смогли своевременно восполнить.
«Пять пакетов дополнительного финансирования, прошедших через этот комитет, предусматривали передачу Украине боеприпасов из американских запасов с последующим восполнением в соотношении один к одному. Однако пополнять запасы пытались через тот же медленный бюрократический процесс, поэтому своевременно заменить переданные боеприпасы не удалось. Тем временем угрозы по всему миру игнорировались», — сказал Хегсет, выступая перед сенатским комитетом по ассигнованиям.
Кроме того, Хегсет отметил, что финансирование министерства обороны США не являлось приоритетом для администрации Байдена.
В Москве считают, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние и представляют собой «игру с огнем». Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорному процессу и приведет к негативным последствиям.