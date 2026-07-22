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Депутат Госдумы Узденов подал документы для участия в парламентских выборах

Его кандидатура была ранее утверждена на XXIII съезде ЕР в Москве 28 июня.

ЧЕРКЕССК, 21 июля. /ТАСС/. Лидер праймериз «Единой России» в Карачаево-Черкесии — действующий депутат Госдумы Солтан Узденов подал документы для участия в выборах девятого созыва нижней палаты Федерального Собрания. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

«Солтан Узденов представил в избирательную комиссию КЧР полный пакет документов для выдвижения в качестве кандидата на выборах в Государственную Думу РФ IX созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу № 19», — говорится в сообщении.

Кандидатура Узденова была ранее утверждена на XXIII съезде «Единой России» в Москве 28 июня. Он в ходе предварительного электронного голосования партии набрал по одномандатному избирательному округ № 19 наибольшее число голосов (26 284).

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября.

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